Исторический фестиваль «Приди ко мне, брате, в Москов»

10 сентября в 12.00 на Чистопрудном бульваре в Москве состоится торжественное открытие историко-патриотического фестиваля «Приди ко мне, брате, в Москов», посвященного 875-летию Москвы.

Организаторы фестиваля: Российское военно-историческое общество совместно с Департаментом транспорта Москвы при поддержке Министерства просвещения РФ.

В программе фестиваля: театрализованное представление, посвященное исторической встрече Юрия Долгорукого с князем Новгород-Северским Святославом.

Зрителям будут представлены реконструкция боев дружины Ю.Долгорукого, детский игровой исторический квест «Великий князь Юрий Долгорукий».

На 19 интерактивных площадках будут представлены ремесла XII века и исторические игры того времени. Гости площадок смогут изготовить сувениры себе на память и поучаствовать в иммерсивном театре скоморохов «Окрутники», а также попробовать свои силы в спортивных состязаниях: фехтование на тямбарах, стрельба из лука, метание аркана, метание сулиц.

С главной сцены фестиваля весь день будут звучать произведения известных фольклорных коллективов: группы «Сарма», «Аргемония», Спиритум», танцевальный коллектив «Русские Узоры».

Завершится фестиваль большим концертом группы «Сколот», исполняющей авторскую музыку в стилистике славяно-русского, скандинавского и кельтского фольклор а в современном звучании.

Фестиваль на Чистопрудном бульваре продлится с 11 до 20 часов.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Торжественное открытие в 12.00 на главной сцене.

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