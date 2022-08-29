Исторический центр Таруса внесен в список объектов культурного наследия
Исторический центр города Тарусы в Калужской области внесен в список объектов культурного наследия. Местные власти считают, что это поможет хранить исторический облик города.
«Получение охранного статуса поможет отрегулировать застройку в городе таким образом, чтобы сохранить аутентичный исторический облик Тарусы. Реализация этих механизмов существенно повысит туристический и инвестиционный потенциал города. <…> Следующий шаг - включение объекта в единый государственный реестр в качестве достопримечательного места», - рассказали в управлении по охране культурного наследия Калужской области.
Из областного бюджета уже выделены необходимые средства, передает ТАСС. Также проведены конкурсные процедуры на проведение историко-культурной экспертизы.
Обложка: wikipedia.org
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