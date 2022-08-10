Игорь Сунгуров награжден Благодарностью Председателя РВИО

По поручению помощника Президента РФ, Председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, Благодарственную Грамоту Исполнительному директору Союза Городов воинской славы России Игорю Сунгурову вручили Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский и Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк. Они выразили Игорю Сунгурову искреннюю признательность за личный вклад в сохранение исторической памяти и оказание помощи в реализации проекта Российского военно-исторического общества «Юные защитники Родины»

- Благодарим Вас за помощь в создании первого и единственного в мире Музея «Юные защитники Родины» и памятника «Сынам полков»! По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны было около 400 тысяч сынов полков, по неофициальным – около миллиона. Неслучайно Музей и Мемориал были открыты именно в Международный День защиты детей. О важнейшем значении этих памятных мест говорит единственная цифра: за два с половиной месяца их посетило более девяти тысяч человек. И это в период школьных каникул, когда не проводились экскурсии для учащихся, - поблагодарил Ростислав Мединский.

Памятник «Сынам полков» и современный музей «Юные защитники Родины» в Курске созданы Российским военно-историческим обществом по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и под личным контролем Помощника Президента РФ, Председателя РВИО Владимира Мединского и Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского, детство которого тоже опалила война. Это единственный в России и на всем постсоветском пространстве музейно-мемориальный комплекс, посвященный подвигу детей на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

- То, что было создано в Городе воинской славы Курске – это огромная заслуга Российского военно-исторического общества. По роду деятельности я встречался со многими организациями и более сплоченной и работоспособной организации я не встречал. Огромнейшая работа была проделана всего за полгода! И большая заслуга в этом Ростислава Игнатьевича Мединского, который выступил главным идейным вдохновителем проекта и заряжал всех своей энергией! – сказал Игорь Сунгуров.

Первоначально Музей «Юные защитники Родины» создавали повзрослевшие дети войны во главе с ветераном Кларой Александровной Рябовой. При всем богатстве материала музей, открытый в 1977 году, остро нуждался в другом помещении и обновлении экспозиционного пространства.

С инициативой создания новой современной экспозиции музея выступило Российское военно-историческое общество и лично Советник Председателя РВИО Ростислав Игнатьевич Мединский. Разработкой концепции обновленного музея занимался Научный коллектив РВИО и сотрудники курского музея «Юные защитники Родины».

В день открытия Музей «Юные защитники Родины» пополнился новыми бесценными экспонатами. Помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединскоий передал Музею личное дело самого юного летчика войны Аркадия Каманина (за полтора года, совершившего почти 400 вылетов), а также более 1400 уникальных документов из архива Минобороны - списки всех сынов полков действующей армии на апрель 1945 года, наградные документы, личные дела. Все эти документы были выявлены учеными РВИО в ходе работы над Музеем.

Обложка: rvio.histrf.ru