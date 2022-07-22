Hа Ямале археологи нашли останки младенца с серебряной маской на лице

Археологи в ходе раскопок на средневековом могильнике Нюрымпосллор 4 обнаружили останки младенца с серебряной маской на лице. Всего на месте раскопа обнаружено 7 древних захоронений.

«Во-первых, в детском погребении нашли мумифицированные останки тканей и волос. Во-вторых, всю область лица перекрывали серебряные пластины и серебряная фольга. Вероятно, именно маска и стала причиной мумификации останков», - сообщил руководитель экспедиции, научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Александр Гусев.

Остальные могилы были разграблены еще в средневековье, но, несмотря на это, исследователи отыскали в них остатки ножей, фрагменты пластин от медного котла, уложенные рядом с погребенным и в области ступней. Также в некоторых захоронениях были найдены кольца, бусины и фрагмент фигурки с изображением рыбы. По предварительным данным, могильник можно датировать X-XII веками.

Обложка: vk.com / arctic.yanao