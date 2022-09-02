Гуманитарный груз РВИО доставлен на Донбасс
Очередная партия гуманитарного груза РВИО доставлена на Донбасс. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский.
- РВИО доставило в ДНР очередной гуманитарный груз: новые УАZы "Патриот" и вещи, которые помогают сохранить жизнь и здоровье добровольцев Донбасса. Машины с грузом передали адресатам из рук в руки прямо на мемориале "Саур-Могила", который сейчас восстанавливаем. Записали все пожелания и продолжаем сбор, - говорится в частности в сообщении.
Вместе с автомобилями отвезли коробки с вещами, которые помогают сохранить жизнь и здоровье добровольцев Донбасса и российских военнослужащих: шлемы, бронежилеты, медицинские принадлежности, предметы личного обихода.
Выражаем огромную благодарность каждому, кто внёс свою лепту! Наша общая поддержка сейчас важна как никогда.
Присоединиться к сбору можно по ссылке: https://museum-vf.ru/museum/podderzhat-muzey/
Обложка: РВИО
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