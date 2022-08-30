Госархив РФ показал рисунки членов императорской семьи Романовых

В Выставочном зале федеральных архивов открылся вернисаж историко-документальной выставки "Романовы. Урок рисования". На нем представлено свыше 300 рисунков членов российского императорского дома, созданных в период с 1787 по 1917 год.

«Наша выставка "Романовы. Урок рисования" посвящена одной из страниц частной жизни императорской семьи - домашнему рисованию. Государственный архив Российской Федерации обладает самой большой в нашей стране коллекцией рисунков членов дома Романовых. Сегодня из 2,5 тыс. работ, которые хранятся у нас, мы представляем 300», - рассказала директор Государственного архива РФ Лариса Роговая.

Она отметила, что в семье Романовых дети учились рисованию с самого раннего возраста, а с 7 лет рисование уже было обязательным предметом под руководством известных художников.

Экспозиция состоит из произведений разных жанров, в том числе натюрмортов, портретов и пейзажей. На рисунках изображены зарисовки семейного быта, интерьеры Зимнего дворца до пожара 1837 года, утраченные строения Петергофа и покои дворца в Аббас-Тумане. В основном представлены детские и юношеские работы представителей семей императоров Павла I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II, передает ТАСС.

Ознакомиться с экспозицией можно до 9 октября.

Обложка: Сергей Фадеичев/ТАСС