Города воинской славы получили «Мечи Победы»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в Зале Славы Музея Победы вручила «Мечи Победы» городам воинской славы.

По словам Матвиенко, эта церемония стала важным шагом для «сохранения нашей памяти, для увековечивания нашей славы, для передачи нашим детям и внукам уважения к нашим предкам и поклонения их великому подвигу». «Мечи станут подтверждением единства всех поколений, единства нашей ответственности за судьбу нашей великой Родины», - отметила она.

В церемонии также поучаствовали первые заместители председателя Совета Федерации Андрей Турчак и Андрей Яцкин, зампреды Совфеда Юрий Воробьёв и Галина Карелова, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков, председатель Союза городов воинской славы Анатолий Зотов, директор Музея Победы Александр Школьник, а также руководители субъектов РФ, муниципальных образований, представители Совета ветеранов России и общественных организаций.

Обложка: пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости