Главархив представил выставку о развитии школьного образования в Москве с XVIII по XXI век

Главархив к 1 сентября открыл выставку о развитии школьного образования в столице. На экспозиции представлены архивные материалы первой четверти XVIII - начала XXI века.

«К 1 сентября Главархив Москвы открыл выставку "Страницы истории школьного образования в Москве". В ее основу легли архивные материалы, которые рассказывают о самых важных и интересных периодах развития школьного образования в городе. Документы и фотографии, представленные в экспозиции, охватывают период с первой четверти XVIII до начала XXI века. <...> Среди документов и материалов следует отметить большой комплекс архивных фотографий, отражающих самые разные аспекты школьной жизни. Всего на выставке около 100 документов и фотографий, которые хранятся в Главархиве Москвы», - сообщили на сайте мэра Москвы.

Посетители выставки смогут ознакомиться с документами, рассказывающими о строительстве церковно-приходских школ и московских гимназий, создании системы женского образования, городских училищ, развитии начальных и ремесленных школ при городских сиротских и благотворительных учреждениях, о работе столичных школ в 1920-1930 годы, а также об организации школьного обучения во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

Также представлены проекты азбук, прописей и учебников первой половины XIX века. «Кроме того, здесь есть "Начальная геометрия" Александра Редера - специалиста по начертательной геометрии, профессора, одного из разработчиков проекта реконструкции Аничкова моста в Санкт-Петербурге», - сказано в сообщении.

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