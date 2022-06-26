Главархив опубликовал фото школьников 1920-1940-х годов

На сайте виртуального музея «Москва – с заботой об истории» появился фотоальбом «Прощай, школа!». На снимках, опубликованных Главархивом, можно увидеть учащихся 1920-1940-х годов, сообщает ТАСС.

«Главархив Москвы подготовил фотоальбом "Прощай, школа!" со снимками учеников 1920-1940-х годов и выпускников 1950-1980-х годов. Все фотографии можно увидеть в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", в блоке "1950-2000 годах", в подразделе "Медиатека". Фотоальбом включает цикл тематических снимков разных фотографов. Фотографии 1920-1940-х годов сохранились на стеклянных негативах и представлены в Главархиве Москвы в единственном экземпляре», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на снимках можно увидеть учащихся не только обычных школ, но и школ Всероссийского общества глухих в 1940 году. Эти кадры можно узнать по особой жестикуляции учеников и учителей, которые общаются при помощи языка жестов.

Обложка: vov.mos.ru