Глава СК поручил возбудить дело из-за сноса исторического дома в Петербурге
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад по факту сноса исторического дома Шагина на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге.
"Председатель Следственного комитета дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
Поручение дано после сообщений СМИ о том, что работы по сносу здания - объекта культурного наследия "Дом А.Я. Шагина (Зыковых)" на набережной Фонтанки ускорились и в ближайшее время от здания останутся лишь фасадная стена и коробка парадной лестницы. При этом в результате демонтажных работ были повреждены и соседние дома.
Обложка: Движение за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга "Живой город"
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