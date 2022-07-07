Глава СК поручил возбудить дело из-за сноса исторического дома в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад по факту сноса исторического дома Шагина на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге.

"Председатель Следственного комитета дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Поручение дано после сообщений СМИ о том, что работы по сносу здания - объекта культурного наследия "Дом А.Я. Шагина (Зыковых)" на набережной Фонтанки ускорились и в ближайшее время от здания останутся лишь фасадная стена и коробка парадной лестницы. При этом в результате демонтажных работ были повреждены и соседние дома.

Обложка: Движение за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга "Живой город"