Глава Российского исторического общества объяснил, зачем вузам хотят увеличить количество занятий по истории

В Минобрнауки предложили удвоить время на изучение истории в высших учебных заведениях

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский прокомментировал предложение Минобрнауки вдвое увеличить время на изучение истории для всех студентов вузов вне зависимости от специальности. Согласно проекту поправок к федеральным государственным образовательным стандартам, предложенному в ведомстве, на дисциплину могут выделить 144 академических часа.

«История – это мировоззренческая основа. Если мы говорим о подлинном патриотизме, о настоящей гражданственности, то они невозможны без знания истории своей страны. Невозможно по-настоящему любить то, чего не знаешь. Люди, получающие высшее образование, должны знать, в какой стране живут и какие усилия на протяжении столетий прикладывали их предки, чтобы сделать Россию такой, какая она есть сейчас», - заявил Могилевский «Парламентской газете».

Он также отметил, что из-за переписывания истории на Западе целые поколения получили искаженное представление о реальности.

Обложка: rg.ru