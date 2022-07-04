Глава Pfizer поучаствует в строительстве музея истории Холокоста в Салониках
В Салониках появится музей истории Холокоста. В финансировании строительства примет участие гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла.
Бурла является уроженцем Салоник. Он отметил, что на строительство музея будут направлены средства, вырученные им в рамках премии "Генезис" за 2022 год.
«Для меня это было легким решением. Я родом из города, где когда-то была одна из самых ярких еврейских общин - из Салоник. Эта община была известна как "маленький Иерусалим". Это была очень большая сефардская община, где оказалась самая высокая доля истребленных евреев среди всех городов мира во время Холокоста: 96%. Из 50 тыс. евреев выжили только 2 тыс.», - поделился Бурла. По его словам, в городе до сих пор не было памятника, увековечивающего память о той трагедии.
Предполагается, что музей построят на территории старого железнодорожного вокзала. «Там, где всех евреев погружали в поезда, большинство увозили в Аушвиц, других - в Треблинку», - добавил гендиректор Pfizer. Местная еврейская община уже получила права на землю, готовы и первые архитектурные планы, передает The Jerusalem Post.
Обложка: Chris Kleponis / imago-images.de / Global Look Press
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