Глава Минкульта Украины выступил против закрытия киевского музея Булгакова

Глава Министерства культуры и информационной политики Украины выразил недовольство в связи с инициативой о закрытии музея Михаила Булгакова в Киеве. Александр Ткаченко отметил, что писатель – киевлянин.

«Чем Союзу писателей помешал музей Булгакова в Киеве, я не знаю. Булгаков - киевлянин. Да, у него были в некоторых произведениях, художественных, подчеркиваю, реплики определенных героев относительно освободительной борьбы Украины в начале ХХ века. Но думаю, что музей здесь точно не виноват. Ни музей, ни памятник. Думаю, что союзу есть чем заняться, чем решать вопросы музея Булгакова», - заявил глава украинского ведомства.

Ткаченко выразил мнение, что «музей трогать не стоит», сообщает агентство Unian.

Обложка: wikimedia / Linus Friedel