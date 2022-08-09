Глава ЛНР заверил, что в республике не станут преследовать учителей за проукраинскую позицию
Глава ЛНР Леонид Пасечник заверил, что в республике не станут преследовать учителей за проукраинскую позицию. При этом несогласные преподавать по новым учебникам не смогут работать в школах.
«Те преподаватели, которые согласны с тем, что они преподавали неправильную историю, пройдут соответствующие курсы переподготовки, и будут дальше работать. Если они не согласны с нами в каком-то идейном плане, это дело каждого человека в отдельности. Преследовать никто никого не будет, но и в школе такие преподаватели учить детей однозначно не будут», - заявил Пасечник.
Он отметил, что до минувшего февраля в учебных заведениях была «пропаганда фашизма» и «русофобии», но больше такое не будет допускаться. Во все учебные заведения на освобожденной территории доставлены учебники, в которых исторические факты не искажены, подчеркнул глава ЛНР.
Обложка: РИА Новости / Валерий Мельников
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