«Герои с вечно русским сердцем»: фотовыставка РВИО рассказала о Героях СВО
Сегодня в Москве на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем», посвященная военнослужащим Красной Армии, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, и героическим участникам нынешней специальной военной операции.
Выставка организована РВИО при поддержке Министерства обороны РФ. На 30 стендах представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен.
На выставке отражены истории героических танковых экипажей, принявших неравный бой, истории боевого пути легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги наших женщин - героев медицинской службы.
С планшетов выставки на нас смотрят Герои разных поколений и народностей. Объединяет их храброе сердце. Многонациональный народ России одинаково героически воюет сейчас с неонацизмом.
- Нацистской ультранационалистической вооруженной силе киевского режима противостоят все народы нашей страны - великороссы, малороссы, жители Кавказа, Сибири, жители нашего Поволжья. Вот в этом - сила России! - сказал Владимир Мединский на открытии выставки. Он отметил, что понятие «русская душа» не носит никакого этнического характера. - У нас есть русская цивилизация, у нас есть русская душа, какой бы национальности кто ни был. И мы видим, как с одинаковым геройством сражаются за Россию, отдают жизнь представители разных национальностей. Так есть и так будет, и, как говорили наши предки, на том стояла и стоять будет русская земля.
Первыми посетителями выставки стали родственники героев и участники специальной военной операции - фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова и ординатор хирургического отделения, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко, награжденные медалями «За отвагу».
- Мы в первую неделю с начала спецоперации на машинах вывозили раненых в сторону Белгорода. Попали под минометный обстрел, меня ранило в руку, дальше еще три дня оказывала помощь раненым с осколком от обшивки машины в руке. Медаль "За отвагу" - для меня это честь и гордость, - рассказала Екатерина Иванова.
В церемонии открытия выставки приняли участие: вдова Героя России Максима Пескового - Юлия Песковая, Герой России, Первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, Директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный, Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Экскурсию для гостей провела Виктория Петракова – автор выставки и научный сотрудник РВИО.
Выставка на Гоголевском бульваре продлится до 10 октября 2022 года, далее планируется показать ее в регионах России и на других площадках Москвы, как только завершится процесс согласования.
Обложка: РВИО
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