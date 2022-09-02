«Герои с вечно русским сердцем»: фотовыставка РВИО рассказала о Героях СВО

Сегодня в Москве на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем», посвященная военнослужащим Красной Армии, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, и героическим участникам нынешней специальной военной операции.

Выставка организована РВИО при поддержке Министерства обороны РФ. На 30 стендах представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен.

На выставке отражены истории героических танковых экипажей, принявших неравный бой, истории боевого пути легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги наших женщин - героев медицинской службы.

С планшетов выставки на нас смотрят Герои разных поколений и народностей. Объединяет их храброе сердце. Многонациональный народ России одинаково героически воюет сейчас с неонацизмом.

- Нацистской ультранационалистической вооруженной силе киевского режима противостоят все народы нашей страны - великороссы, малороссы, жители Кавказа, Сибири, жители нашего Поволжья. Вот в этом - сила России! - сказал Владимир Мединский на открытии выставки. Он отметил, что понятие «русская душа» не носит никакого этнического характера. - У нас есть русская цивилизация, у нас есть русская душа, какой бы национальности кто ни был. И мы видим, как с одинаковым геройством сражаются за Россию, отдают жизнь представители разных национальностей. Так есть и так будет, и, как говорили наши предки, на том стояла и стоять будет русская земля.

Первыми посетителями выставки стали родственники героев и участники специальной военной операции - фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова и ординатор хирургического отделения, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко , награжденные медалями «За отвагу».

- Мы в первую неделю с начала спецоперации на машинах вывозили раненых в сторону Белгорода. Попали под минометный обстрел, меня ранило в руку, дальше еще три дня оказывала помощь раненым с осколком от обшивки машины в руке. Медаль "За отвагу" - для меня это честь и гордость, - рассказала Екатерина Иванова .

В церемонии открытия выставки приняли участие: вдова Героя России Максима Пескового - Юлия Песковая , Герой России, Первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров , Директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный , Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский . Экскурсию для гостей провела Виктория Петракова – автор выставки и научный сотрудник РВИО.

Выставка на Гоголевском бульваре продлится до 10 октября 2022 года, далее планируется показать ее в регионах России и на других площадках Москвы, как только завершится процесс согласования.

Обложка: РВИО