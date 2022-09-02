«Герои с вечно русским сердцем»: фотовыставка расскажет о героях СВО

В штаб-квартире Российского военно-исторического общества состоялась пресс-конференция, посвященная просветительским проектам РВИО. Один из самых эмоциональных - фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем», которая откроется в Москве 24 августа и расскажет о Героях специальной военной операции на Украине.

- Одно из ближайших мероприятий – открытие 24 августа на Гоголевском бульваре в Москве фотовыставки «Герои с вечно русским сердцем». Она посвящена подвигу солдат и офицеров Красной Армии, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годы, и подвигу наших современников – участников специальной военной операции. Выставка рассказывает 30 историй подвигов Героев прошлого и настоящего. Все они объединены чем-то схожим: похожей судьбой, подвигом, местом рождения или местом сражения. Выставка очень эмоциональна. Читая про подвиги современных героев, словно переносишься в годы Великой Отечественной войны. Вот примеры записей из Наградных листов: «Оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой вместе с врагами», «Был ранен или контужен, но из боя не вышел». Это было в 1943 году, и это было в 2022. Таких историй очень много! – рассказал Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк .

Среди историй, отраженных на выставке – истории героических танковых экипажей, принявших неравный бой; истории боевого пути легендарного летчика-аса, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина и современного летчика-истребителя, Героя России Виктора Дудина ; герои штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го; подвиги женщин - героев медицинской службы и многое другое.

Как уточнил Виталий Мартынюк , Российское военно-историческое общество продолжает программу по установке мемориальных досок на школах, в которых учились Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации.

- За десять лет установлено свыше 3800 таких досок. А с мая этого года Российское военно-историческое общество при поддержке партии «Единая Россия» открывает памятные знаки на школах, где учились Герои специальной военной операции. Данные мы сверяем с Министерством обороны РФ, дальше связываемся с регионом: ищем, где учился Герой, связываемся с его родственниками, со школой. Это кропотливая работа, и она будет продолжена. Уже открыто 18 памятных досок, и в ближайшее время будет открыто еще три.

Памятные знаки уже открыты на Ставрополье, в Вологодской, Калининградской, Костромской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской и других областях.

Обложка: РВИО