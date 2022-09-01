Генетики исследовали происхождение киргизов и таджиков
Генетики из Китая, США и Таджикистана изучили происхождение носителей тюркских и индоевропейских языков из Центральной Азии. Ученые выделили две языковых семьи. В первую вошли киргизы из Киргизии и Китая (носители тюркских языков). Во вторую - представители индоевропейских языков (сарыкольцы, ваханцы и таджики).
Ученые отсеквенировали ДНК 131 человека, а затем объединили полученные результаты с раннее опубликованными современными и древними геномами. Выяснилось, что происхождение киргизов можно смоделировать, как смешение населения Синьцзяна исторической эпохи и хунну из Монголии.
Происхождение таджиков же связано с населением Туркменистана железного века и хунну из Монголии. При этом анализ митохондриальной ДНК показал, что среди исследованных популяций киргизов и таджиков присутствовали митохондриальные гаплогруппы U и H, связанные с древним населением Ирана и Евразийской степью, передает Molecular Biology and Evolution.
Обложка: Shan-Shan Dai et al. / Molecular Biology and Evolution
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