Фестиваль «День фронтовой собаки» прошел в Москве и регионах

В минувшие выходные в Москве при поддержке РВИО состоялся VI семейный фестиваль «День фронтовой собаки», посвященный подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

На площадке Музея «Г.О.Р.А.» («Главные Оружейные Реликвии Армии», филиал Музея Победы) прошли бесплатные экскурсии с элементами исторической реконструкции эпизодов Великой Отечественной войны и показательными выступлениями кинологов.

В показательных выступлениях участвовали кинологи войсковой части 5401 (входит в состав 55 дивизии Центрального округа войск национальной гвардии России). Их собаки продемонстрировали навыки борьбы с террористами.

Кроме того, в музее «Г.О.Р.А.» прошли концерты, многочисленные мастер-классы с собаками, лекции о четвероногих питомцах и дефиле, где главными действующими лицами стали домашние любимцы.

В День фронтовой собаки мероприятия фестиваля прошли при поддержке региональных отделений РВИО в Курске, Орле и Белгороде, а также в Приамурье и Чувашии. Здесь состоялись показательные выступления кинологических подразделений Росгвардии, УВД и МЧС.

В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. На всех фронтах несли службу более 60 000 специально обученных собак. Они вывезли из-под обстрелов около 700 000 раненых, доставили свыше 3500 тонн боеприпасов и более 120 000 боевых донесений, проложили 8 000 километров телефонного провода, обнаружили миллионы взрывных устройств, «работали» взрывниками.

В 2013 году Российским военно-историческим обществом на Поклонной горе в Москве был открыт памятник «Фронтовой собаке» (скульптор – Андрей Коробцов). Точная копия памятника установлена у Штаб-квартиры РВИО в Петровском переулке.

День фронтовой собаки празднуется в Музее Победы с 2017 года. Этот день посвящен армейской овчарке-диверсанту Дине, которая 19 августа 1943 года совершила подвиг – осталась живой, успешно выполнив боевую задачу: выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Она была рядом с минёрами, когда прогремел взрыв, и стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного подрыва. В краткой фронтовой сводке сообщалось: «19 августа 1943 года на перегоне Полоцк – Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. С нашей стороны потерь нет».

По информации: РИА Победа.РФ

Обложка: РВИО