Евреи-ашкеназы подвергались гонениям еще в раннем Средневековье
Палеогенетики из Великобритании установили, что сокращение в численности и в уровне генетического разнообразия евреев-ашкеназов произошло еще в раннем Средневековье. Это случилось в 1161-1216 годах, за несколько сотен лет до начала массовых антисемитских погромов в Европе.
«Неопознанные останки древних жителей Англии помогли нам раскрыть историю появления первых еврейских сообществ Европы, а также позволили раскрыть корни некоторых генетических болезней ашкеназов. Отсутствие подобных сведений было связано с тем, что никто раньше не анализировал древнюю ДНК евреев из-за запрета на эксгумацию их останков», - рассказал профессор Национального исторического музея в Лондоне Айэн Барнс.
Исследователи изучили кости нескольких средневековых жителей Англии, останки которых были найдены в окрестностях Норвича в 2004 году. Из останков были извлечены обрывки ДНК и восстановлена структура генома. Оказалось, что все погребенные были евреями-ашкеназами, а три тела принадлежали сестрам в возрасте от пяти до двадцати пяти лет.
Ученые обнаружили в полученной ДНК сразу 35 мутаций, связанных с генетическими болезнями ашкеназов, сообщает Current Biology. По мнению генетиков, это говорит о том, что предки европейских евреев пережили резкое сокращение в численности еще в раннем Средневековье.
Обложка: Caroline Wilkinson / Liverpool John Moores University
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