Этнографический музей в Казани представил проект в честь 1100-летия принятия ислама Булгарией
В Казани в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией открылась выставка «Волжская Булгария. Великое наследие», предоставленная Российским этнографическим музеем. Посетители смогут увидеть образцы золотого шитья, кожаной мозаики и костюмные комплексы XIX века из коллекционного собрания музея.
«Сегодня мы открываем выставку, наследие которой заложено еще в далеком прошлом. Как говорится, без прошлого нет настоящего, и задача именно нас - сохранить это наследие, его транслировать и сделать доступным молодому поколению, потому что на наших корнях, на нашем этнографическом наследии построен наш культурный код, который делает нас той нацией и теми людьми, которые есть. На выставке показаны образцы золотого шитья, кожаной мозаики, ювелирные изделия и уникальные костюмные комплексы XIX века из коллекционного собрания Российского этнографического музея», - рассказала замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова.
Она отметила, что затем выставка будет представлена в Уфе, поскольку в ее создании участвовал и Национальный музей Башкирии, передает ТАСС.
Обложка: Казанские Ведомости
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