Дуда призвал поляков отстаивать правду о Волынской трагедии

Власти Польши намерены добиваться от Украины констатации правды о преступлениях ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), а также создания для поляков возможности молиться на могилах погибших соотечественников, заявил президент страны Анджей Дуда

«Чего мы хотим? Мы хотим правды. Хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных», - заявил глава Польши в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад.

Он подчеркнул, что произошедшее 79 лет назад можно сравнить с геноцидом и этнической чисткой. Дуда отметил, что погибли свыше 100 тыс. человек.

«Мы не должны добиваться правды, размахивая кулаками. Нужно добиваться спокойными действиями. Я верю, что это удастся реализовать. Для этого есть благоприятная атмосфера с другой стороны», - добавил польский лидер.

В 1943 году украинские националисты начали уничтожение польского населения Волыни. К середине года отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали в основном женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

Обложка: Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press