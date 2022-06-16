Древние фермеры начали выращивать оливковые деревья около 7 тыс. лет назад

Древние фермеры начали выращивать оливковые деревья не менее 7 тысяч лет назад. Свидетельство тому обнаружили израильские археоботаники при исследовании центральных регионов долины реки Иордан, сообщили в пресс-службе Тель-Авивского университета.

Исследователи в ходе раскопок на территории древнего поселения вблизи кургана Тель-Цаф в долине реки Иордан, нашли признаки окультуривания оливковых деревьев. Отмечается, что поселение было построено и заброшено около 6,7-7,2 тыс. лет назад.

На территории деревни были найдены сгоревшие деревья, которые использовались древними людьми для отопления домов. При детальном изучении оказалось, что значительная часть сожженной древесины - ветки и части ствола оливковых деревьев. Учитывая, что в этом регионе среднегодовой уровень осадков значительно ниже, чем нужен для произрастания оливковых деревьев, ученые сделали вывод, что обитатели поселения выращивали их целенаправленно.

«Дикие оливковые деревья растут в Израиле, однако они не встречаются на территории долины реки Иордан. Это говорит о том, что обнаруженные нами останки оливковых деревьев были завезены сюда древними людьми, которые знали, как нужно выращивать эти растения вне привычной среды обитания. Иными словами, мы открыли пока самые древние следы окультуренных оливковых деревьев», - добавил научный сотрудник Тель-Авивского университета Дафна Ланггут.

Обложка: сельхозпортал.рф