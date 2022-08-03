Достопримечательности Крыма и Краснодарского края оцифровали для незрячих
Сотрудники Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих оцифровали достопримечательности Краснодарского края и Крыма, чтобы затем создать миниатюры, позволяющие незрячим людям познакомиться с памятниками природы и культуры.
«В объектив квадрокоптера попали памятник Кубанскому казачеству (Краснодар), памятные объекты мемориального комплекса "Сапун-гора" (Севастополь), военно-исторический памятник "Аджимушкайские каменоломни" (Керчь), замок "Ласточкино гнездо" (Гаспра), памятник первым казакам-переселенца в Тамани и другие. Собранный фото- и видеоматериал станет основой для создания масштабированных 3D-копий», - рассказали в краевом министерстве культуры.
Обложка: culture.ru
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