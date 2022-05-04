Доставлена вторая партия гуманитарного груза РВИО для жителей Донбасса

Российское военно-историческое общество информирует о доставке в зону проведения СВО второй партии гуманитарного груза, предназначенного для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, которые проводят Специальную военную операцию по защите Донбасса, а также для мирного населения ДНР и ЛНР.

В общей сложности удалось собрать свыше десяти тонн "мирного" груза, который призван облегчить нашим воинам жизнь и работу в полевых условиях (предметы первой необходимости, теплые вещи). А также - гуманитарная помощь для мирного населения освобождённых территорий Донбасса (средства первой необходимости, предметы личной гигиены, продукты, детское питание, теплые вещи).

Сердечно благодарим каждого, кто откликнулся и принял личное участие в сборе гуманитарной помощи. Слова признательности передал в своем Телеграм-канале Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский:

- Передали еще один груз для наших военных и добровольцев Донбасса. СПАСИБО всем, кто откликнулся на наш призыв! Закупили самое необходимое, с полным отчетом для всех, кто помогает, - поблагодарил Владимир Мединский .

Всем желающим помочь мирным жителям и поддержать наших военных напоминаем, что сбор помощи осуществляется на территории Музея военной формы по адресу: ул. Большая Никитская, дом 46/17 стр.1.

Среди необходимых вещей и продуктов: сухое детское питание, средства личной гигиены, полотенца и постельные принадлежности, детские канцтовары, книги, игрушки.

Сбор помощи проводится активистами Российского военно-исторического общества и Музея военной формы с 9.00 до 20.00 в рабочие дни.