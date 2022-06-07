Донецкий краеведческий музей привезет в Россию стрелковое оружие XX века

Донецкий республиканский краеведческий музей привезет в Россию несколько выставок, демонстрирующих стрелковое оружие ХХ века, экспонаты декоративно-прикладного искусства, керамику, резьбу по дереву, а также кукол из полимерной глины, передает ТАСС.

Заместитель генерального директора ДРКМ по научной работе Татьяна Фарафонова рассказала, что всего музей организует в России три выставки. Одна откроется в Воронежской области, в селе Новоживотинное музее-усадьбе Д. В. Веневитинова - структурного подразделение Воронежского областного литературного музея имени И. С. Никитина, вторую организуют в Брянском государственном краеведческом музее. Третья выставка пройдет в Ростовской области в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". На ней будет представлено стрелковое оружие ХХ века, ознакомиться с экспонатами можно до конца августа.

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