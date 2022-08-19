Дом Шведерского в Санкт-Петербурге признали региональным памятником

Дом Шведерского в Санкт-Петербурге, построенный на рубеже XIX - XX веков на Каменноостровском проспекте, признан региональным памятником. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Уточняется, что историческую значимость многоквартирному дому придает то, что в нем жили известные деятели культуры Петербурга, а в начале XX века там располагался кружок поэтов "Вечера Случевского", членами которого были Анна Ахматова, Александр Блок, Иван Бунин, Николай Гумилев.

"Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова "Дом Э. Г. Шведерского" (Каменноостровский проспект, 32, Большая Пушкарская улица, 47, лит. А) включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.

По данным КГИОП, на рубеже XIX - XX веков участок на углу Каменноостровского проспекта и Большой Пушкарской улицы принадлежал потомственному почетному гражданину Эмилю Шведерскому. Здание на этом участке построено в 1898 - 1900 годах по проекту академика архитектуры Императорской Академии художеств Владимира Цейдлера, автора проектов более 30 зданий в Санкт-Петербурге и других городах. Первый этаж углового дома занимали магазины, остальные этажи предназначались под жилье.

В этом доме в разные годы жили архитектор Дмитрий Крыжановский, академик архитектуры Николай Любимов, полярный исследователь, писатель Николай Пинегин.

Обложка: kgiop.gov.spb.ru