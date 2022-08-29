«Диктант Победы» пройдет 3 сентября на территории Ржевского мемориала Советскому солдату

Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области станет площадкой для проведения Всероссийской просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Мероприятие состоится 3 сентября.

«3 сентября Ржевский мемориал Советскому солдату, филиал Музея Победы, станет площадкой "Диктанта Победы". Участники диктанта ответят на вопросы теста по истории Великой Отечественной войны», - рассказали в Музее Победы. По словам заведующей Ржевским филиалом Музея Победы Марины Копаевой, акция пройдет на территории мемориала уже во второй раз.

Диктант начнется в 14:00. Участникам предложат 25 тестовых заданий.

Обложка: Роман Щербенков / СОЮЗ