День Военно-Морского Флота отметили в России

В последнее воскресенье июля наша страна традиционно отмечает День Военно-Морского Флота. Масштабные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге, Севастополе, Калининграде, Владивостоке и других российских городах.

Создание Петром I русского военного флота, стало событием, которое определило судьбу России, а во многом — и судьбу всего мира.

«Решение «морским судам быть», решение о мобилизации возможностей страны для создания флота принимала еще боярская Дума в 1696 году. Конечно, по инициативе царя. Некоторые историки именно это решение считают днем рождения регулярного русского военно-морского флота», – говорится в статье Почетного Члена РВИО Бориса Грызлова.

Триста лет назад за очень короткий срок Российское государство, до этого не имевшее регулярных военно-морских сил, стало одной из ведущих морских держав. Впереди у отечественного флота был долгий и нелегкий путь развития, участие в множестве сражений, каждое из которых только укрепляло и усиливало боевой дух моряков и становилось толчком к развитию.

«Но мы всегда должны помнить, что «небываемое бывает», что Россия способна успешно достигать, казалось бы, недостижимых целей. Способна осуществить то, что не под силу другим. ВМФ России доказывает это, достойно продолжая свою славную историю», - говорится в статье.

Традиционно последнее воскресенье июля широко отмечается в России и РВИО не остается в стороне от масштабных празднований: проводятся памятные мероприятия, экскурсии и программы для детей и подростков. В преддверии дня Военно-морского флота калининградское региональное отделение РВИО провело целый ряд мероприятий.

Будущие курсанты БВМИ им. Ушакова получили возможность посетить Балтийск. Для ребят, которые еще являются абитуриентами, визит в главную гавань Балтийского флота стал настоящим сюрпризом. Ребята с интересом рассматривали парадный строй кораблей Балтфлота: малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Серпухов», ракетный катер «Заречный», пограничный сторожевой корабль «Надежный», рейдовый тральщик «Василий Поляков», сторожевой корабль «Неустрашимый» и судно связи «Федор Головин». Глядя на эту эскадру молодые люди отметили, что «не жалеют о выборе для себя именно военной стези и признались, что хотели бы быстрее попасть на один из этих красавцев».

Другая группа будущих курсантов отправилась по маршруту, посвящённому славной истории Балтийского флота. Несмотря на то, что ребята уже определились со своей будущей профессией, многие из них впервые побывали на боевом корабле, в программу экскурсии вошло посещение подводной лодки «Б-413». Субмарины данного проекта считаются одними из самых надежных в своем классе. Они стояли на вооружении советских и российских ВМС более тридцати лет, участвовали в сдерживании агрессии США во время Карибского кризиса, обеспечивали обороноспособность страны на Балтике. Завершилась поездка у памятника герою Советского Союза А. И. Маринеско. Многие слышали имя легендарного подводника, но о том, какие испытания выпадали на долю экипажа лодки «С-13», о том, в чем именно заключалась «Атака века» и подвиг советских моряков узнали только сейчас.

Исполнительный директор регионального отделения РВИО Константин Петунин принял участие в работе межрегиональных выставок-конкурсов стендового моделизма «Балтийский масштаб-2022» и «Камоделс», организованных совместно с Центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Победители конкурсов получили в качестве призов учебники по военной истории Владимира Мединского и отправились на экскурсию по памятным местам, связанным с именем Петра I и «Великого посольства», посетили историко-культурный центр «Корабельное воскресение» Музея Мирового океана, приняли участие в мастер-классе по вязанию морских узлов.

Руководитель городского отделения РВИО Татьяна Комарницкая поздравила ветеранов Балтийского флота и передала в кают-компанию штаба БФ комплекты книг по военной истории России.

30 июля состоялся торжественный митинг у памятника А.И. Маринеско, посвященный Дню ВМФ России. Заместитель командующего БФ капитан первого ранга Дмитрий Артемов вручил благодарности за участие в патриотическом воспитании молодежи Калининградской области ветеранам БФ, членам регионального отделения РВИО.

Обложка: rvio.histrf.ru