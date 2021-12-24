Что нашла экспедиция РГО на дне Саяно-Шушенского водохранилища

Тувинская археологическая экспедиция нашла около 200 древних курганов на дне Саяно-Шушенского водохранилища. Самые ранние находки относятся к раннему скифскому периоду. Также ученые обнаружили несколько погребений эпохи хунну и захоронение ребенка с погребальным инвентарем.

Первые исследования в этом районе приходятся на начало 70-х годов прошлого века, когда археологи обнаружили палеолитические и неолитические стоянки Хадынныг, Уры, Джой и Кантегир, а также артефакты эпохи бронзы, железного века, в том числе и артефакты знаменитой тувинской “Долины царей” ( VIII–VII вв. до н.э.). Находки позволили сделать вывод, что Тува могла быть одной из территорий формирования скифской культуры.

Находки этого года обнаружили на затапливаемой территории. Основная часть обнаруженных курганов большую часть года находятся под водой на глубине до 10–15 метров. Такая концентрация археологических памятников объясняется тем, что на этом месте проходил один из путей из Тувы в Минусинскую котловину.

В числе уникальных находок - жертвенный фонарь, фрагменты китайского керамического сосуда с орнаментом, два погребения эпохи хунну, относящихся ко II–I векам до нашей эры, а также два погребения IV–V веков до нашей эры - одно из них принадлежало ребенку 5–6 лет, в могиле которого лежал пояс и наконечники стрел разных типов.

Раскопки проводит Тувинская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН и Русское географическое общество.