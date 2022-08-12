Чешские археологи обнаружили хорошо сохранившуюся кухню XV века

Археологи из Чехии обнаружили в городе Новый Йичин в Моравско-Силезском крае хорошо сохранившуюся средневековую кухню. По мнению специалистов, керамическая посуда, очаг и кирпичная печь были сделаны в начале XV века.

В процессе реконструкции одного из городских домов археологи обнаружили под полом дворовой комнаты каменный фундамент древнего строения с остатками обгоревшего деревянного пола. Предполагается, что хозяином здания был представитель средневековой буржуазии.

В углу найденного помещения исследователи обнаружили остатки кирпичной печи с очагом и полный комплект кухонной утвари с деревянной ложкой для приготовления пищи. Средневековая посуда сохранилась в идеальном состоянии, а у керамических горшков остались даже оригинальные крышки, передает Radio Prague International.

Один из участников раскопок, сотрудник Института национального наследия Франтишек Коларж полагает, что такая сохранность вещей объясняется спешным бегством хозяев дома. «Рабочая гипотеза состоит в том, что дом был разрушен во время завоевания города гуситами в 1427 году, когда войска гуситов вели кампанию в Моравии и Силезии. <…> В нескольких независимых исторических источниках упоминается осада и завоевание города, в том числе убийство некоторых его жителей», - объяснил ученый.

Также были обнаружены стеклянные кольца, которые могли быть частью женского ожерелья, пружинный замок от двери или сундука, железные вилы с тремя зубьями.

Обложка: František Kolář / National Heritage Institute