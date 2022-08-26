Центральный музей железнодорожного транспорта представил исторический альбом с уникальными кадрами со строительства Китайско-Восточной железной дороги

Центральный музей железнодорожного транспорта России в честь 125-летия со дня начала строительства Китайско-Восточной железной дороги выпустил альбом, в котором содержится свыше 400 ранее не публиковавшихся исторических фотографий и фототипий. Он охватывает период с с 1900 по 1956 год, что позволяет проследить всю историю российско-китайского инженерного проекта.

«Коллекция фотографий последовательна и системна. Она охватывает весь полувековой период строительства и деятельности Китайско-Восточной железной дороги. Обладая таким колоссальным наследием, мы не могли не поделиться им с обществом. Мы с удовольствием передаем это наследие для изучения и обсуждения всем заинтересованным лицам», - рассказал директор музея Владимир Мителенко.

Всего в коллекции Центрального музея железнодорожного транспорта сохранилось более 5,5 тысяч изображений строительства и эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги. У сотрудников музея ушло несколько лет, чтобы выбрать для альбома 400 наиболее важных снимков.

Альбом издан при поддержке Российского исторического общества. Первый тираж насчитывает 500 экземпляров. Планируется выпустить издание и на китайском языке.

Обложка: Центральный музей железнодорожного транспорта РФ / «ВКонтакте»