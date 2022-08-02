ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Городцу в Нижегородской области
Центробанк 2 августа выпустил в обращение памятную монету, посвященную Городцу в Нижегородской области, который был основан во второй половине XII века. Она стала частью серии «Древние города России».
Монета номиналом 10 рублей сделана из недрагоценных металлов и имеет диаметр 27 мм. На обороте нанесено рельефное изображение панорамы города, а также герб Городецкого района.
Монета является платежным средством на территории РФ и обязательна к приему без ограничений.
Обложка: сайт ЦБ РФ
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