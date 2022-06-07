Более 100 тысяч участников в этом году сдают ЕГЭ по истории

ЕГЭ по истории в основной период сдадут более 100 тысяч участников, передает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор. Экзамен проходит 6 июня.

«На участие в ЕГЭ по истории заявилось более 102,5 тыс. человек, из них более 100 тыс. - выпускники текущего года. Экзамен пройдет в 3 185 пунктах проведения экзамена (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом», - отметили в пресс-службе ведомства.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 19 заданий. На выполнение участникам отводится 180 минут. В ходе экзамена запрещается использовать дополнительные материалы. Минимальный балл, от которого начинается проходной порог в вузы, составляет 32.

Результаты экзаменов участники смогут узнать не позднее 22 июня.