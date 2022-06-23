Белоруссия и Россия совместно расследуют геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

Белоруссия и Россия создадут совместную следственно-оперативную группу для расследования уголовных дел о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее постановление подписали генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед и председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, сообщает белорусский телеканал ОНТ .

«С апреля 2021 года Генеральная прокуратура совместно с коллегами из Следственного комитета, МВД, Комитета госбезопасности, Госкомитета судебных экспертиз проводят полномасштабное расследование. В Российской Федерации Следственным комитетом расследуется аналогичное дело», - заявил Швед.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что постановление поможет укрепить существующую совместную работу российских и белорусских правоохранительных органов, которая нацелена на недопустимость возрождения националистической идеологии и "обеление" идей нацизма.

«Мы подписываем сегодня очень важный документ. Эти преступления не имеют срока давности. Мы активно занимаемся расследованием этих преступлений, у нас очень тесная связь с Министерством обороны, с другими нашими коллегами. Огромное количество документов находится именно в РФ», - добавил Бастрыкин.

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