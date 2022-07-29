Белгородский суд прекратил производство по делу о преступлениях фашистов в годы ВОВ

В Белгороде областной суд прекратил производство по делу о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны. Решение объясняется тем, что дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства.

«Производство по заявлению прокурора Белгородской области прекращено по основанию, предусмотренному абзацем 2 статьи 220 ГПК РФ», - сообщили в пресс-службе суда.

В июне 2022 года по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Белгородской области направила в Белгородский областной суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории области, сообщает ТАСС. Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании начали 22 июля.

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