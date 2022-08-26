Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Литве.

«Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения памятника павшим советским воинам в городе Титувенай в Литовской Республике», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что мемориал был установлен в память о 456 бойцах Красной армии, погибших в боях при освобождении города Титувенай в июле 1944 года. Памятник советским воинам был залит красной краской.

«Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. А. И. Бастрыкин дал указание получить необходимую информацию по линии Министерства иностранных дел Российской Федерации, зафиксировать содеянное и при необходимости принять меры, направленные на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», - добавили в СК РФ.

Обложка: Рамиль Ситдиков / РИА Новости