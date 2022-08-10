Бастрыкин поручил расследовать снос и осквернение мемориалов в Европе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств сноса и осквернения мемориалов в странах Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства осквернения воинского мемориала в городе Вернойхен, ФРГ. По имеющимся сведениям, противоправное деяние совершил сторонник неонацистских убеждений. Действия мужчины попали на видео и были опубликованы в сети Интернет», - сообщили в ведомстве.

Также Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи со сносом памятника в польском городе Мальборк и осквернением братской могилы советских солдат в Эстонии. «Эти противоправные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. Глава ведомства поручил следователям запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с указанными происшествиями», - пояснили в СК.

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