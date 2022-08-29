Бастрыкин поручил принять меры по сохранению исторического дома Лапина в Санкт-Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры по сохранению исторического дома Лапина на Рижском проспекте Санкт-Петербурга. Здание было построено в 1840 году.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату продолжить следственные действия в рамках уголовного дела по факту сносов объектов культурного наследия в Северной столице, в том числе дома Лапина, ускорить производство назначенной экспертизы для установления исторической значимости указанного здания и обоснованности решения контролирующих органов о возможности его сноса», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В СК РФ подчеркнули, что глава Следственного комитета также поручил проанализировать и доложить основания для решения Куйбышевского суда Санкт-Петербурга об отказе в удовлетворении искового заявления градозащитников к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников о признании незаконным заключения на снос дома Лапина, сообщает ТАСС. Для этого в ведомстве намерены запросить информацию о том, была ли проведена историко-архитектурная экспертиза, а также учитывались ли мнения профильных специалистов.

«Кроме того, в рамках уголовного дела Главное следственное управление СК России уже признало дом Лапина вещественным доказательством. В соответствии с действующим законодательством, в случае, если спор об имуществе, являющемся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда. Таким образом, будет обеспечена сохранность здания до принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу», - добавили в ведомстве.

Обложка: «Живой город»