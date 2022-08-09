Банк России выпустил трехрублевую памятную монету к 1100-летию крещения Алании

Центробанк 9 августа выпустил в обращение трехрублёвую памятную серебряную монету, посвященную 1100-летней годовщине крещения Алании. Она вошла в серию «Исторические события».

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, а также надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты, знак Санкт-Петербургского монетного двора, обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и масса драгоценного металла в чистоте.

Оборотную сторону монеты украсило выгравированное изображение Аланского Успенского монастыря на фоне горного пейзажа, а также надпись "Крещение Алании", изображение традиционного аланского креста и надпись "1100" в полированном рельефе.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее диаметр составляет 39 мм. Всего выпущено 3 тыс. штук. Монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Обложка: cbr.ru