Австралийские ученые установили личность таинственного «человека из Сомертона»

Австралийским ученым удалось установить личность «человека из Сомертона» - мужчины, найденного на одном из пляжей Аделаиды 1 декабря 1948 года. Разгадать одну из главных криминальных загадок страны помог анализ ДНК.

«Тело, обнаруженное 1 декабря 1948 года на пляже Сомертон-Парк в Аделаиде, принадлежало 43-летнему инженеру-электрику из Мельбурна Карлу Уэббу, родившемуся 16 ноября 1905 года», - рассказал профессор Университета Аделаиды Дерек Эбботт, который работал над идентификацией "человека из Сомертона" с 1995 года.

Установить личность умершего мужчины помогли современные технологии исследования ДНК, передает газета «Острэлиан». «Это было похоже на головоломку с 4 тыс. элементов, ее решение было грандиозным. У нас было два кандидата, но точно <…> установить личность помог анализ ДНК родственников Уэбба как по материнской, так и по отцовской линии», - отметил Эбботт.

Обложка: wikipedia.org