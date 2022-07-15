Археологи в Гнездове обнаружили подтверждение письменных свидетельств о погребальном обряде русов

Российские археологи рассказали о ходе раскопок в Гнездове под Смоленском, которые начались две недели назад. В процессе исследования одного из курганов специалисты нашли останки разрубленной на три части собаки, что подтверждает письменные свидетельства арабского путешественника Ибн Фадлана о погребальном обряде русов.

Записи Ибн Фадлана были сделаны в Х веке после посещения им Волжской Булгарии. В них путешественник рассказывал об обряде погребения знатного руса, при котором присутствовал лично. Он отметил, что умершему помимо подношений хлеба, мяса и лука положили разрезанную на несколько частей собаку.

Кроме того, археологи обнаружили в Гнездове железную подвеску в виде молоточка Тора, а также клад из нескольких железных и серебряных артефактов. Среди других артефактов – две гирьки для взвешивания, полая медная трубочка и небольшой фрагмент ромбовидной привески.

В ходе раскопок на Западном селище были найдены остатки комплекса сооружений, которые, вероятно, являлись производственными мастерскими. Об этом говорят найденные металлические слитки и заготовки. Примечательно, что мастерские могли обслуживать разные группы людей, поскольку ученые обнаружили предметы, которые традиционно использовали как кривичи, так и скандинавы.

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