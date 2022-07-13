Археологи реконструировали планировку древнерусского села под Муромом

Археологи раскрыли структуру домонгольского поселения XII века в окрестностях Мурома.

Как сообщила пресс-служба Института археологии РАН, ученые выяснили, что в селе была сложная планировка, обширная площадь для собраний и кладбище.

"Раскопки селища Чаадаево-5 раскрыли пространственную организацию большого домонгольского древнерусского села: центральную улицу, отдельные усадьбы с частокольными оградами, въездные ворота на отдельные дворы, погреба жилых построек и общую ограду села. Тщательный сбор находок позволил собрать огромную коллекцию артефактов, характеризующих жизнь средневековых сельчан Муромской земли", - заявил директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Селище Чаадаево-5 обнаружили в 2020 году во время историко-культурной экспертизы перед строительством автотрассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". Раскопки начались летом 2021 года и продолжились в 2022.

За два года ученые изучили фактически всю территорию селения, его площадь оценивается примерно в 3,5 га. В результате этого в ближайшее время Чаадаево-5 станет одним из наиболее исследованных поселений домонгольской эпохи, которые расположены в Волго-Окском междуречье.

Как отметил Макаров, раскопки раскрыли сложную планировку села. В центре находилась площадь размером в 780 кв. м, через которую проходила центральная улица поселения, разделявшая Чаадаево-5 на две половины. Все село обнесли оградой, а отдельные усадьбы на его территории дополнительно оградили частоколом.

Некоторые из этих усадеб представляли собой очень крупные дворовладения, чья площадь составляла несколько тысяч квадратных метров. В этом отношении они были сопоставимы с владениями знатных людей в столичных городах древнерусских княжеств. Границы владений несколько раз менялись за время их существования, причины чего пока остаются загадкой для ученых.

Помимо следов жилых построек и различных артефактов, ученые обнаружили на территории Чаадаево-5 и деревенское кладбище, которое было отделено от жилой зоны села длинным и достаточно широким рвом. На его территории были захоронены тела 47 жителей поселения в соответствии с православными обрядами домонгольской эпохи.

В дополнение к этому, археологи обнаружили на территории села множество артефактов, в том числе книжные переплеты, стилосы для письма, пломбы, наконечники стрел, кольчужные кольца, подвески и ременные накладки. Их обнаружение, как отмечают ученые, говорит о том, что в Чаадаево-5 проживали не только крестьяне, но и представители знати и духовенства. Это говорит о тесной интеграции Муромских земель в общерусскую культурную среду, подытожили ученые.

Обложка: пресс-служба Института археологии РАН