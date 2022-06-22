Археологи отыщут точное местоположение разрушенного Покровского кафедрального собора в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Громовском старообрядческом кладбище начинаются археологические раскопки, целью которых является установление точного места расположения утраченного почти столетие назад Покровского кафедрального собора.

В пресс-службе Смольного сообщили, что по поручению главы города участок, где располагался храм, передали в пользование Покровской православной старообрядческой общине Петербурга для проведения археологических работ.

Отмечается, что губернатор города Александр Беглов и митрополит старообрядческой церкви Корнилий при личной встрече обсудили вопрос восстановления храма.

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