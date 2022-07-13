Археологи обнаружили в Псковской области дома XVII и XIX веков
В городе Печоры Псковской области в ходе археологических работ были обнаружены два дома XVII и XIX веков.
Как сообщили в Археологическом обществе Псковской области, вдоль средневековой улицы тянулась жилая застройка. В раскоп попало два дома, относящихся к XVII и концу XIX веков, а также несколько рядов частоколов, которые являлись дворовым ограждением.
По краю уличного замощения выявлен деревянный дренаж. В нем специалисты нашли ряд интересных находок. Например, фрагмент зооморфной свистульки.
“Благодаря влажному культурному слою города Печоры, который хорошо сохраняет органику, удалось не только изучить деревянные конструкции домов и замощения улицы, но и собрать коллекцию деревянных и кожаных предметов (например, уникальную обувную колодку из нижних горизонтов раскопа)”, - рассказали археологи.
Обложка: Археологическое общество Псковской области в ВК
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