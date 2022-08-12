Археологи нашли на западе Румынии старинный клад

Археологи из Румынии в процессе раскопок вблизи города Орадя обнаружили захоронение знатной женщины. В могильнике находились 169 золотых колец и другие украшения.

«Это феноменальная находка. Подобного сокровища еще не находили в Центральной и Восточной Европе. Это тем более удивительно, что обнаруженные предметы принадлежат медному веку (примерно 4500 лет до н. э.), когда золото едва только становилось известно как драгоценный металл», - рассказал директор Музея страны трех Кришей, историк Габриел Мойса.

Помимо золотых колец клад включает медный спиралевидный браслет и 800 бусинок из слоновой кости. «Количество золотых предметов сенсационно для соответствующего периода, учитывая, что в карпатском бассейне до сих пор было найдено всего около 150 золотых предметов, тогда как здесь их более 160. Золотые кольца сейчас очищаются в лаборатории, их общий вес превышает 200 граммов. Это россыпное золото, полученное из песка путем промывки, потому что в ту эпоху использовалось золото, полученное именно таким образом, а не путем разработки золотоносных жил», - поделился руководитель раскопок, археолог Кэлин Гемиш.

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