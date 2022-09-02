Андрею Кончаловскому 85!

Сгодня свой юбилей отмечает Председатель Творческого Совета Российского военно-исторического общества по монументальному искусству Андрей Сергеевич Кончаловский.

О его вкладе в развитие советского и российского театра и кинематографа можно говорить бесконечно. Экранизация отечественной классики, сохранение культурных традиций и смелые новаторские эксперименты - это все о нем.

Вот уже много лет Андрей Сергеевич возглавляет Творческий Совет РВИО. Именно он одним из первых поддержал инициативу возведения Ржевского Мемориала Советскому солдату в Тверской области. Он выступил идейным вдохновителем создания памятника государю Ивану lll в Калуге.

Он стоял у истоков программы РВИО по установке памятников Советскому солдату на месте пришедших в негодность скульптур и обелисков, созданных на воинских захоронениях вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

- Я - сторонник изучения наследия дореволюционного и советского монументального искусства. Идея монументальной скульптуры не должна умереть! Есть прекрасные образцы памятников, которые узнаваемы, прежде всего, поколением, которое застало Великую Отечественную войну. Почему скульпторы сегодня не опираются на этот опыт? Монументальная скульптура – это особый мир, а не просто увеличенная реалистическая скульптура. Мы должны опираться на узнаваемую классическую форму и к ней добавить индивидуальность, сделать ее современной! - сказал ранее Андрей Кончаловский .

Новые памятники Советскому солдату появились более чем в 70 населенных пунктах: как областных центрах, так и небольших сёлах.

Год назад Андрей Сергеевич стал инициатором появления в Москве мемориальной доски выдающемуся кинодраматургу, участнику Великой Отечественной войны, автору сценариев культовых советских кинолент «Баллада о солдате» и «Белое солнце пустыни» Валентину Ивановичу Ежову. Памятный знак на Кутузовском проспекте стал культовым местом для ценителей отечественного кино.

От имени коллектива Российского военно-исторического общества поздравляем Андрея Сергеевича с юбилеем! Желаем доброго здравия! Многая и благая лета!

Обложка: РВИО