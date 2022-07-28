Алтайские ученые изучат рацион древних кочевников

Ученые из Алтайского государственного университета исследуюи питание древних кочевников. При помощи костей и древней керамической посуды археологи намерены выяснить их пищевые пристрастия, а также определить, когда в рационе кочевых племен появились молочные продукты.

«Реализуемый проект Российского научного фонда направлен на изучение нескольких аспектов, связанных с реконструкцией системы жизнедеятельности древних кочевников с конца II тыс. до н. э. и до середины I тыс. до н. э. Но начинаем мы изучение палеодиеты с самого раннего этапа освоения скотоводами территории Алтая. Речь идет о племенах афанасьевской культуры, которые сюда мигрировали в конце IV тыс. до н. э. Питание в период адаптации к новым условиям проживания играло важную роль. Нам нужно комплексно реконструировать то, чем они питались, в том числе понять, какие молочные продукты использовались», - поделился завкафедрой археологии, этнографии и музеологии вуза, профессор Алексей Тишкин.

При помощи современного оборудования исследователи намерены изучить нагар со стенок найденной посуды, что позволит идентифицировать остатки пищи животного и растительного происхождения, передает ТАСС. Также отдельное внимание ученых привлекли отложения на зубах древних кочевников, по котором можно выяснить рацион питания.

«Наша задача - установить динамику развития пищевых стратегий, начиная от становления кочевого образа жизни и до тюркского времени. Отдельно предстоит выяснить, когда в рационе появились молочные продукты, которые являлись сложными для человеческого организма, и как к ним адаптировались люди. Также важно вообще установить, когда появились сыры, сметана, творог, сливочное масло, как они готовились и хранились. Эта тема еще вообще не раскрыта», - добавил Тишкин.

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