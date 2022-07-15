8000-летняя статуэтка богини-матери обнаружена в Израиле
В Израиле в ходе раскопок неолитического памятника Шаар-ха-Голан была обнаружена статуэтка богини-матери. 8000-летний артефакт относится к ярмукской археологической культуре.
Находка представляет собой 20-сантиметровую фигурку сидящей женщины, пишет The Jerusalem Post. Артефакт оказался разбит на две части.
Руководитель раскопок Анна Эйрих-Роуз из Управления древностей Израиля отметила, что такие статуэтки являются отличительной чертой ярмукской культуры. При этом нынешняя находка стала одним из самых больших подобных артефактов.
Богиня-матерь представляет собой крупную женщину с широкими бедрами, одна рука лежит под грудью, а другая на бедре. Голову статуэтки украшает остроконечная шляпа, а на лице изображены большой нос и большие глаза.
Обложка: Yosef Garfinkel et al. / Eurasian Prehistory
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