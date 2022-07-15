8000-летняя статуэтка богини-матери обнаружена в Израиле

В Израиле в ходе раскопок неолитического памятника Шаар-ха-Голан была обнаружена статуэтка богини-матери. 8000-летний артефакт относится к ярмукской археологической культуре.

Находка представляет собой 20-сантиметровую фигурку сидящей женщины, пишет The Jerusalem Post. Артефакт оказался разбит на две части.

Руководитель раскопок Анна Эйрих-Роуз из Управления древностей Израиля отметила, что такие статуэтки являются отличительной чертой ярмукской культуры. При этом нынешняя находка стала одним из самых больших подобных артефактов.

Богиня-матерь представляет собой крупную женщину с широкими бедрами, одна рука лежит под грудью, а другая на бедре. Голову статуэтки украшает остроконечная шляпа, а на лице изображены большой нос и большие глаза.

Обложка: Yosef Garfinkel et al. / Eurasian Prehistory