3 сентября могут сделать Днем Победы над милитаристской Японией

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому 3 сентября могут сделать Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Инициатива предлагает внести поправку в существующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно документу, наименование "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" может быть изменено на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Соавторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Обложка: 5-tv.ru