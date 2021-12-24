100 археологических памятников близ Херсонеса предложили сохранить

В этом году раскопки в южном пригороде Херсонеса подарили археологам множество уникальных находок. Ученые РАН предложили сохранить около 100 археологических памятников и включить их в состав историко-археологического парка “Херсонес Таврический”.

Археологические памятники ученые предложили музеефицировать, таким образом, они могут стать экспонатами под открытым небом. Каждый памятник в отдельности будет рассмотрен экспертным советом, после чего будет принято решение о его сохранении.

В числе археологических памятников ученые настаивают на сохранении “святилища героя” - это богатое погребение с саркофагом, в котором мог быть похоронен основатель Херсонеса. Также в числе важных находок этого сезона склепы разных эпох - римской, раннехристианской и эпохи Средневековья и уникальный комплекс из двух бассейнов, которые могли использоваться в качестве купелей. Также интерес представляют остатки сельскохозяйственных построек, фрагменты оборонительной стены и колодцы.

За время раскопок на этом месте было найдено почти 600 тысяч артефактов. И это еще не предел! Археологи считают, что к моменту завершения раскопок число находок может достигнуть миллиона. Уже около 80 тысяч предметов передано в фонды музея “Херсонес Таврический”: монеты античного и средневекового времени, керамические и стеклянные сосуды, ювелирные украшения из золота и бронзы, фрагменты скульптур и барельефов.

Напомним, вокруг музея "Херсонес Таврический" запланировано строительство историко-археологического парка с новыми музеями, филиалом "Артека" и крупным паломническим центром.